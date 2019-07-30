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Театр Культура

Театр оперы и балета откроет сезон премьерой "Любовь к трем апельсинам"

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый театральный сезон в Самарском театре оперы и балета откроется 13 сентября премьерой оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" (12+).

Прокофьев мог бы написать эту оперу по заказу Всеволода Мейрхольда — режиссер издавал в Петрограде одноименный журнал. В первом выпуске была опубликована одноименная пьеса, написанная в соавторстве с Владимиром Соловьевым и Константином Вогаком и основанная на комической сказке итальянского драматурга Карло Гоцци. Мейерхольд специально дал Прокофьеву прочитать пьесу с расчетом, что тот напишет оперу.

Композитор действительно написал музыку и сочинил собственное либретто на основе пьесы, но произошло это уже в Америке, по заказу оперного театра Чикаго. Опера была готова в октябре 1919 г., а премьера состоялась в декабре 1921 г. на сцене Чикагской городской оперы. За пультом стоял сам композитор. В Америке "Любовь к трем апельсинам" исполняли по-французски.

В 1926 г. появилась первая постановка на русском языке, в Ленинградском театре оперы и балета. Спектакль ставили ученик Мейерхольда Сергей Радлов и Николай Фореггер, который впоследствии станет главным режиссером и художественным руководителем Куйбышевского оперного театра.

Однако в Куйбышеве/Самаре оперу никогда не ставили. Постановка режиссера Натальи Дыченко (Москва) станет первой в истории театра. Дирижер-постановщик премьеры — Евгений Хохлов, художник-постановщик — Елена Соловьева, художник по костюмам — Наталья Земалиндинова (Ростов-на-Дону), художник по свету — Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург).

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