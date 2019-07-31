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Преступления Происшествия

В Тольятти двое мужчин разбили витрины магазина, вытащили алкоголь и принялись выпивать в соседнем дворе

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошедшие выходные в Тольятти сотрудники полиции и ЧОП задержали двух местных жителей, обокравших магазин. Об этом изданию сообщили в охранном предприятии "Дельта".

Сигнал тревоги из супермаркета в Автозаводском районе города поступил на пульт центральной станции мониторинга "Дельты" в 03:35. По факту ЧП на место была оперативно направлена группа быстрого реагирования компании. Прибыв на место, охранник обнаружил несколько разбитых витрин и пропажу алкоголя. На место были сразу же вызваны сотрудники полиции и представители магазина.

В ходе объезда прилегающей территории в одном из соседних дворов правоохранители обнаружили двух молодых людей, распивавших спиртное на лавочке. Увидев, приближающихся сотрудников полиции они попытались скрыться, но были оперативно задержаны и доставлены обратно к магазину.

После прибытия сотрудников магазина и уточнения всех деталей установлено, что алкоголь, найденный у молодых людей, и был похищен из магазина. Нарушителей доставили в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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