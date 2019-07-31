Проект межевания 109 квартала Самары на публичных слушаниях поддержал лишь проектировщик

Проект по межеванию территории 109 квартала Самары в ходе публичных слушаний поддержал только сам проектировщик, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, согласно опубликованным ранее чертежам планировки, территорию в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой на участке площадью 34 тыс. кв. м предусматривалось строительство семи 17-этажных зданий общей площадью 83,3 тыс. кв. метров. Жилая площадь проектируемых объектов должна была составить 45,82 тыс. кв. м, застройка рассчитывалась на 1145 человек. Во встроенных помещениях планировалось создание дошкольного образовательного учреждения на 60 учеников, кабинета врача общей практики и помещения участкового уполномоченного полиции. Проект также предусматривал создание 362 парковочных мест.

В настоящее время на территории квартала находится построенное "Трансгрузом" здание высотой в 33 этажа, ветхое жилье, а также объект культурного наследия — особняк Зеленко.

Два года назад "Трансгруз" уже выводил проект планировки 109 квартала на публичные слушания. Тогда компания собиралась застроить территорию несколькими 17-этажными домами. Но эту инициативу горожане не поддержали, и проект был отправлен на доработку.

В середине июля заместитель директора по правовым вопросам "Специализированный застройщик "Трансгруз" Ирина Козлова рассказала, что плотность застройки компания хочет снизить — теперь там планируется размещение многоквартирного жилого дома переменной этажности с трехуровневым подземным паркингом.

Но поддержки у населения проект снова не нашел. На слушаниях проект межевания (лишь фиксирует границы площадок, вся информация о том, каким образом будет осваиваться квартал, обычно отражается в проекте планировки территории — прим. ред.) представлял Семен Соловьев, сотрудник МП "Архитектурно-планировочное бюро". Он не смог по существу объяснить цель создания проекта межевания квартала, заявив, что она непонятна.

В итоге за утверждение проекта межевания проголосовал сам Соловьев, один человек воздержался, и еще 125 участников слушаний выступили против утверждения документа. Отметим, что слушания носят рекомендательный характер и окончательное решение будет принимать орган власти.