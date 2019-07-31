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Экономика и бизнес

"Самарский Стройфарфор" посетили китайские студенты

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С производством санитарно-строительных изделий и керамогранита познакомились студенты университета Шаосинь. Они приехали в Самару из Китая в Международную летнюю лингво-экономическую школу, которая второй год работает на базе Самарского государственного экономического университета.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Обучение в русско-китайской летней школе длится месяц, в течение которого ребята изучают русский язык, историю страны, ее культуру. Для студентов также организована обширная культурная и экскурсионная программа, в том числе знакомство с ведущими предприятиями губернии.

На "Самарском Стройфарфоре" китайским студентам показали две производственные линии: по выпуску керамогранита и санитарно-строительных изделий. По словам руководителя делегации Эньци Цзинь, никто из гостей не знал ранее о том, как изготавливают плитку и сантехнику, поэтому ребята с любопытством слушали обо всех технологических этапах производства. Завершилась экскурсия в выставочном зале, где представлена готовая продукция завода — керамогранит торговых марок Grasaro и Kerranova, а также сантехника торговых марок Sanita и Sanita Luxe. Студенты, среди которых были и будущие дизайнеры, по достоинству оценили современный дизайн сантехники и керамогранита.

"Экскурсии мы проводим очень давно — более 15 лет. Иностранные делегации тоже принимали, но китайцам показываем завод впервые. Радует интерес молодежи к производству. Впрочем, наши двери открыты для всех желающих вне зависимости от возраста и статуса", — отметила директор по кадрам "Самарского Стройфарфора" Ольга Моржицкая.

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