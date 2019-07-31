Фестиваль "Золотая репка" пройдет с 15 по 20 сентября

Три "Ромео и Джульетты", французский спектакль для трех возрастов, инклюзивный театр и спектакль с куклами по роману Чингиза Айтматова привезет XIV Всероссийский фестиваль-лаборатория для детей и молодежи "Золотая Репка", организованный "СамАртом". Он пройдет с 15 по 20 сентября.

Фестиваль откроется спектаклем Тверского ТЮЗа "Сказка о царе Салтане" (6+, инсценировка и постановка Евгения Зимина).

Theatre Nouvelle Generation из Лиона (Франция) привезет спектакль для трех возрастов Hikikomori ("Хикикомори — бегство", 6+ (8+), 12+, 16+).

Еще один европейский театр, MishMash theatre company из Дании, покажет 40-минутную версию "Ромео и Джульетты" Шекспира (12+).

Новгородский театр "Малый" приедет с той же пьесой Шекспира в постановке режиссера Надежды Алексеевой. Здесь действие (16+) уместится в 1 час 10 минут и перенесется в веронский Музей Джульетты. Третья "Ромео и Джульетта" (16+) в афише "Золотой Репки" — самартовская, в постановке худрука Павла Маркелова.

Театр кукол будет представлен обладателем "Золотой Маски" — спектаклем "И дольше века длится день" (16+) по роману Чингиза Айтматова в постановке Антона Калипанова и Ольги Шайдуллиной (совместный проект Музея истории ГУЛАГа и Гоголь-центра).

Познакомиться с инклюзивным театром можно на спектакле "Юшка" (12+) новосибирского Центра творческих проектов "Инклюзион".

Из московского культурного центра "Хитровка" приедет спектакль, вдохновленный картиной Марка Шагала "Над городом" и соединяющий театр художника, театр кукол и медиаинсталляцию — "Прогулка в темноте" (12+) Ирины Кондрашовой.

В афише фестиваля несколько новых для Самары имен молодых режиссеров. Из воронежского "Нового театра" приедет спектакль "Как дети" (12+) Григория Южакова, из Москвы — спектакль Ивана Пачина "Вафельное сердце" (6+), поставленный по бестселлеру норвежской писательницы Марии Парр. А "Самарская площадь" покажет свежего "Ревизора" (12+) в постановке питерского режиссера Романа Габриа.

Хозяева фестиваля покажут не только "Ромео и Джульетту", но и две других премьеры прошлого сезона — "Одиссею" (18+) и "Маугли" (12+).

Расписание фестиваля можно посмотреть здесь.