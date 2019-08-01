Мост над ул. Куйбышева соединит старое и новое здания драмтеатра

У самарского Театра драмы появится второе здание в Струковском парке. Новый и старый корпус соединит мостовой пешеходный переход. Это следует из опубликованного на сайте госзакупок тендера на выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции "в целях приспособления для современного использования здания" Самарского академического театра драмы имени. М.Горького".

Работы, оцененные в 104,5 млн руб., разделены на два этапа: первый коснется реставрации старого здания театра, являющимся памятником архитектуры, второй — строительства нового здания на территории Струковского парка.

Новый корпус театра будет рассчитан на 650 зрительских мест с вестибюлем, гардеробами и туалетами для зрителей. В нем также будут оборудованы гримерные, костюмерный цех, кафе.

Работа над новым корпусом подразумевает и создание технологической галереи — мостового пешеходного перехода над улицей Куйбышева между главным зданием театра и новой сценой.

В техническом задании значится, что галерея будет "шириной около 4 м., длиной 70 м., площадью около 300 м., трехпролетная, на двух опорах и устое со стороны существующего здания театра. Несущие пролетные конструкции галереи — ферменные металлические конструкции, индивидуального изготовления. Несущие опорные конструкции — монолитные железобетонные".

По замыслу заказчиков галерея будет выполнять функции технологической связи между зданиями театра.

При этом по техническому заданию видно, что количество зрительных мест в "старом" корпусе сократится с 800 до 500.

В технической документации содержится требование согласовать эскизные проекты с губернатором, министерствами строительства и культуры, а также главным архитектором области.

Художественный руководитель театра Валерий Гришко давно ратовал именно за новое здание театра в городе. По его мнению, строительство театра стало бы лучшим вариантом на время масштабной реконструкции главного корпуса.

Валерий Гришко рассказал, что техническую галерею во время обсуждения часто называли "мостом между прошлым и будущим". "Оба корпуса могли бы отличаться друг от друга по репертуару. В новом играли бы современные и экспериментальные работы, а в старом давались бы классические постановки", — считает он.

Напомним, торги по проекту реконструкции драмтеатра уже объявлялись в ноябре прошлого года. Тогда помимо прочего предлагалось спроектировать новый пристрой в хозяйственном дворе театра.

В конце января 2019 г. концептуальные варианты реконструкции театра представили губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона тогда заявил, что все представленные варианты требуют детальной проработки и расчетов и поручил подготовить обоснования по каждому проектному решению.