Матч "Крыльев Советов" с "Локомотивом" рассудит Евгений Турбин

Матч четвертого тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" рассудит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты Валерий Данченко и Арам Петросян; резервный судья — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

Ранее Евгений Турбин судил 11 матчей с участием "Крыльев". Четыре из них самарцы выиграли, шесть проиграли и од ин раз сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" – "Локомотив" состоится в субботу, 3 августа, на стадионе "Самара-Арена". Начало в 17:30.