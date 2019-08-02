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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Локомотивом" рассудит Евгений Турбин

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч четвертого тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" рассудит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты Валерий Данченко и Арам Петросян; резервный судья — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

Ранее Евгений Турбин судил 11 матчей с участием "Крыльев". Четыре из них самарцы выиграли, шесть проиграли и од ин раз сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" – "Локомотив" состоится в субботу, 3 августа, на стадионе "Самара-Арена". Начало в 17:30.

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