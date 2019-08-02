Подписано соглашение о сотрудничестве в рамках инвестпроекта "Данон" на площадке "Самаралакто"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АО "Данон Россия" Чарли Капетти подписали соглашение о сотрудничестве в рамках крупного инвестиционного проекта на площадке филиала корпорации — молочном комбинате "Самаралакто".

Инвестпроект с объемом вложений более 4 млрд руб. рассчитан до конца 2020 года и является вторым этапом большой модернизации самарского завода, начатой шесть лет назад. Это крупнейшая инвестпрограмма "Данон" в России, цель которой — создание на базе "Самаралакто" мощностей по выпуску инновационной молочной продукции. После усовершенствования завод в областной столице станет самым современным в мире и получит статус инновационного центра международной компании.

Для этого на самарской площадке будет построена станция водоподготовки, реконструированы и расширены складские помещения, здесь установят четыре новые линии по выпуску кисломолочной, творожной и детской продукции, а также модернизируют приемное отделение сырого молока.

После завершения инвестпроекта количество выпускаемых наименований продукции, по словам Чарли Капетти, увеличится почти вдвое — до 110 наименований, закупки молока вырастут в полтора раза, будет создано 36 высокотехнологичных рабочих мест. Также произойдут изменения в географии поставок — помимо насыщения российского рынка, "Данон" планирует увеличить экспорт в Армению, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

"В целом у нас получается очень гибкая производственная система в Самарской области, аналогов которой в России у "Данон" еще не было, — отметил Чарли Копетти. — Самарская площадка позволит нам производить современные молочные продукты. Продуктовый портфель будет очень разнообразным — это как раз то, что российский потребитель хочет видеть на рынке: новинки и инновации".

Генеральный директор АО "Данон Россия" поделился, что решающими аргументами в пользу вложений в самарское производство стали удачное географическое положение региона и высокая квалификация персонала. "Сотрудники доказали руководству, что они имеют целеустремленность и опыт, достаточные для того, чтобы производить качественную продукцию. Я уверен, что местная команда поможет нам построить новое экологичное будущее "Данон", — подчеркнул Чарли Капетти.

Весомые предпосылки для реализации крупного инвестпроекта на территории региона создал и многолетний успешный опыт взаимодействия правительства Самарской области и "Данон", отметил во время подписания документа Дмитрий Азаров. Губернатор заверил, что региональные министерства будут оказывать корпорации все необходимые меры поддержки.

"В ходе реализации масштабных проектов всегда возникают какие-то сложности — это часто связано с инфраструктурным обеспечением, с дополнительной подготовкой кадров. По всем вопросам этот проект будет сопровождаться правительством региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Наша общая задача состоит в том, чтобы проект успешно реализовался и в самые короткие сроки окупился. Мы понимаем, что здесь тоже наша зона ответственности".

За тем, что бизнес увидел свои перспективы в Самарской области, стоит напряженная работа по совершенствованию инвестиционной деятельности и созданию благоприятных инвестиционных условий. Региональное законодательство сегодня признано одним из наиболее развитых с точки зрения предоставления льгот и преференций инвесторам. Понятные и прозрачные "правила игры" положительно повлияли на позиции региона в различных рейтингах.

Так, в этом году губерния поднялась на 24 позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ и вошла в тройку регионов-лидеров с лучшей динамикой роста. "Мы рады, что наши усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории региона находят отзыв у бизнес-сообщества, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы повышаем свои рейтинговые позиции, и это создает дополнительные условия для привлечения инвестиций в Самарскую область".