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Общество

Самара вошла в топ-10 самых грязных городов РФ

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2019 г. независимым агентством Zoom Market, Самара заняла 10 место в рейтинги самых грязных городов России.

Самыми грязными городами России стали: Махачкала, Омск и Брянск. Самый чистые - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар.

Коммерческий директор агентства Zoom Market отметил, что по результатам опроса 73% респондентов попавших в выборку указали, что в том, что их город грязный виноваты жители и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.

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