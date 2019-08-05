Самара вошла в топ-10 самых грязных городов РФ

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2019 г. независимым агентством Zoom Market, Самара заняла 10 место в рейтинги самых грязных городов России.

Самыми грязными городами России стали: Махачкала, Омск и Брянск. Самый чистые - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар.

Коммерческий директор агентства Zoom Market отметил, что по результатам опроса 73% респондентов попавших в выборку указали, что в том, что их город грязный виноваты жители и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.