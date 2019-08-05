Власти Самары разберутся с незаконной торговлей у Губернского рынка

Мэрия Самары и Администрация Ленинского района займутся вопросом незаконных торговых рядов в районе Губернского рынка. Проблему стихийного блошиного рынка, где люди с асфальта торгуют вдоль проезжей части подняли в Twitter жители города.

"Сколько еще у вас люди будут сидеть на проезжей части? Сколько еще жителям терпеть этот бардак под окнами? Когда выделят площадку под торговлю? Когда будут рейды?", — вопрошают недовольные горожане.

В ответ глава Ленинского района Елена Бондаренко уточнила, что полицейские рейды на блошиный рынок бывают, но в последние две недели правоохранители не выделяют для этого сотрудников. На сообщение самарцев отреагировал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поручил лично мэру Елене Лапушкиной разобраться в данной ситуации.

В то же время, в комментариях под твиттом некоторые считают, что блошиный рынок в городе необходим, но существовать он должен в другом формате. Под эти цели необходимо выделить людям отдельную площадку. С этим согласился депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. "Надо подумать, как организовать цивилизованный блошиный рынок — как в европейских городах. Это могло бы стать и местом притяжения горожан и туристов, если все сделать красиво и по уму", — считает парламентарий.