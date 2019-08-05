В Самаре приведут в порядок фасады

Глава Самары Елена Лапушкина в ходе еженедельного рабочего совещания поручила руководителям районных администраций привести в порядок фасады, которые в прошлом году готовили к Чемпионату мира по футболу,сообщает пресс-служба мэрии города.

"Этот год ничем не отличается от прошлого. Все, что мы усердно готовили к Чемпионату мира, необходимо не только сохранить, но и продолжать развитие этих территорий. Главам районов необходимо выйти и провести полную ревизию фасадов, где есть реклама, проверить озеленение, дороги, плитку на тротуарах, и максимально активизировать работу по наведению порядка на своих территориях", — поручила Елена Лапушкина.

Также главам районных администраций переданы те адреса, где необходимо произвести покос травы, отремонтировать контейнерные площадки, убрать стихийные свалки, произвести подбор мусора, оставшийся после сноса гаражей, киосков и сараев, и усилить контроль за строительными площадками, возле которых тоже скапливается мусор. Как отметил директор МП "Городская административно-техническая инспекция по благоустройству" Сергей Зинковский, еще одним фактором, влияющем на санитарное состояние города, являются стихийные стоянки, организованные на газонах или на грунте. Районными административными комиссиями выявлено более 800 таких нарушений.

Кроме того, на рабочем совещании обсудили и вопрос переселения жителей из аварийного жилья. Как пояснил руководитель Департамента городского имущества Андрей Белоклоков, по плану до декабря 2025 г. расселят более 10 тыс. человек в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Отдельным вопросом рассматривали организацию безопасного движения у нового филиала Волжского университета речного транспорта на ул. Неверова, который начнет свою работу с этого учебного года. Сейчас схему движения согласовывают специалисты ГИБДД, после чего произведут ремонт проезжей части, установят знаки и нанесут разметку. Все работы закончат до 1-го сентября 2019 года.