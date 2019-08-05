Самарская компания попала в уголовное дело из-за строительства школы в Тамбовской области

Самарское ООО "Квадр" оказалось в центре крупного скандала в Тамбовской области, где она должна была построить школу в городе Мичуринске. Руководитель компании стал фигурантом уголовного дела, а фирма находится в процессе банкротства.

В 2017 г. тамбовское правительство объявило о проекте строительства инновационной школы на 1275 мест в Мичуринске. В марте 2017 г. управление городского хозяйства администрации города разместило на сайте госзакупок предложение о заключении контракта на строительство. На возведение восьми корпусов школы запланировали направить 876,2 млн рублей. И единственный участник аукциона АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области", заключило контракт на эту сумму.

24 мая генеральный подрядчик подписал договор с ООО "Квадр" на выполнение строительных работ. А через два месяца им пришлось заключать дополнительное соглашение. дело в том, что сначала спроектировали строительство в конце ул. Гоголевской, за городом, и власти пообещали подвести туда городской транспорт. Затем однако локация объекта неожиданно изменилась, что не могло не повлечь дополнительных проектных работ и, соответственно, затрат.

27 декабря руководство ООО "Квадр" отправило письменное уведомление генеральному подрядчику, "что им не передана в полном объеме проектная и сметная документация со штампом "В производство работ", а имеющаяся техническая документация обладает рядом существенных недостатков: данные, указанные в проектных решениях и сметном расчете, не соответствуют фактическим объемам работ".

На следующий день стороны подписали очередное дополнительное соглашение. Из обязанностей субподрядчика было исключено выполнение ряда работ на четырем корпусам, благоустройству и озеленению и некоторые другие.

Только 19 января 2018 г. субподрядчику передали окончательно утвержденную проектно-сметную документацию с отметкой "В производство работ". А через 10 дней "АИЖК" известило строителей об отказе от исполнения договора. Случилось это накануне назначенного на 30 января судебного разбирательства по иску прокуратуры к управлению городского хозяйства Мичуринска и к агентству о признании недействительным части дополнительного соглашения между ними.

"Около государево" потребовало признать недействительным один из пунктов соглашения между заказчиком и генподрядчиком, что влекло возврат отделу реализации проектов администрации города аванса в размере 30% от цены контакта (262,9 млн руб.).

Но вскоре Тамбовская областная прокуратура подала очередной иск о признании недействительным еще одного дополнительного соглашения к этому же контракту, и потребовала уже возврата 100% стоимости строительных работ, то есть почти 610,9 млн рублей.

К этому делу уже приобщены результаты строительно-технической судебной экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, которое расследует следственное управление тамбовского УМВД.

Тем временем "АИЖК", в конце апреля 2018 г. таки приняв выполненные "Квадром" работы на 11,45 и 123,4 млн руб., в свою очередь подал иск в Тамбовский арбитраж о взыскании со строителей авансовых платежей на 223,4 млн руб. в связи с неисполнением договора.

Субподрядчик в ответ обратился в самарской арбитраж с иском к "АИЖК" о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора. В этом деле стороны дошли до Верховного суда, где 5 июля этого года решили: "Учитывая отсутствие вины в действиях субподрядчика, наличие объективных препятствий к выполнению работ, суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований ООО "Квадр". Отказать акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ".

"АИЖК" в обеспечение иска пыталось наложить арест на счета строителей и их имущество, в том числе на стройматериалы и оборудование, находящиеся на строительной площадке объекта. Однако суд посчитал, что "возбуждение уголовного дела в отношении ООО "СК "Евроальянс" не свидетельствует о недобросовестности ООО "Квадр" и отказал истцу. Почему упоминается именно "Евроальянс", уточнить не удалось.

Как сообщил изданию источник знакомый с ситуацией, руководителю "Квадра" в Тамбове вменяют злоупотреблении должностными полномочиями, окончательное обвинение пока не предъявлено. В уголовном деле имеются сведения, что на момент объявления конкурса, проекта школы еще не существовало, что были подделаны акты некоторых государственных экспертиз.

По мнению специалистов, недостатки строительных работ не позволяют сдать объект в эксплуатацию. Однако Тамбовские власти пообещали населению, что 1 сентября инновационная школа в Мичуринске примет своих учеников.

Получить комментарии в "Квадре", "Евроальянсе" и УМВД по Тамбовской области на момент публикации не удалось.

В марте 2019 г. иск о банкротстве "Квадра" подал новокуйбышевский "УниверсалМонтаж Строй", который еще в январе 2016 г. заключил с ним договор субподряда на строительство домов на ул. Декабристов в Октябрьске. Стоимость работ оценивалась в 96,1 млн руб., из которых новокуйбышевская компания не получила 3,1 млн рублей.

В начале июня в отношении компании была введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Юрий Левин. Сейчас к фирме предъявлено исков на 450 млн рублей.