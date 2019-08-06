16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Нетрезвый подросток на Mazda устроил гонки с полицией в Тольятти Директора кинельской ритуальной фирмы подозревают в похоронных махинациях Полиция отказывала в возбуждении дела по ДТП, а теперь ищет свидетелей Самарская компания попала в уголовное дело из-за строительства школы в Тамбовской области В Самаре начался суд об обмане вкладчиков "Волга-Кредит Банка"

Происшествия

Нетрезвый подросток на Mazda устроил гонки с полицией в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати

В Тольятти сотрудники ДПС задержали несовершеннолетнего местного жителя с признаками опьянения, управлявшего автомобилем, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о том, что по ул. Карбышева движется Mazda, водитель которой кажется неадекватным, поступила правоохранителям от активистов "Ночного патруля". Экипаж ДПС попытался остановить автомобиль, но водитель законное требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские начали погоню за нарушителем и вскоре он был задержан.

Как выяснилось, иномаркой управлял юноша 2002 года рождения, у которого имелись явные признаки опьянения, к тому же он не имеет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. В отношении несовершеннолетнего правонарушителя сотрудниками ГИБДД были составлены административные протоколы. 

На место оформления правонарушения были вызваны законные представители подростка. Информация направлена в ОУУП и ПДН УМВД России по г. Тольятти для принятия мер к законным представителям несовершеннолетнего.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1