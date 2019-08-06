Нетрезвый подросток на Mazda устроил гонки с полицией в Тольятти

В Тольятти сотрудники ДПС задержали несовершеннолетнего местного жителя с признаками опьянения, управлявшего автомобилем, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о том, что по ул. Карбышева движется Mazda, водитель которой кажется неадекватным, поступила правоохранителям от активистов "Ночного патруля". Экипаж ДПС попытался остановить автомобиль, но водитель законное требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские начали погоню за нарушителем и вскоре он был задержан.

Как выяснилось, иномаркой управлял юноша 2002 года рождения, у которого имелись явные признаки опьянения, к тому же он не имеет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. В отношении несовершеннолетнего правонарушителя сотрудниками ГИБДД были составлены административные протоколы.

На место оформления правонарушения были вызваны законные представители подростка. Информация направлена в ОУУП и ПДН УМВД России по г. Тольятти для принятия мер к законным представителям несовершеннолетнего.