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Суды Происшествия

В Самаре запросили сроки для юристов, которые якобы несли взятку в департамент имущества

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарского района Самары должен вынести решение по уголовному делу трех юристов: Юлии Шибаевой, Павла Ерошкина и их знакомой по фамилии Шевцова. Их обвинили в посредничестве во взяточничестве.

На этой неделе гособвинение запросило для Шибаевой четыре с половиной года лишения свободы и штраф в 7 млн руб., а для Ерошкина и Шевцовой — по два года и восемь месяцев лишения свободы и штрафы по 5 млн рублей.

"Мы с обвинением в посредничестве во взяточничестве не согласны, поскольку кому-либо в департаменте обвинение в получении взятки не предъявляли", — сообщил адвокат Шевцовой Валерий Лапицкий.

Напомним, история началась летом 2017 года. По версии следствия, тогда руководитель ООО "Медитек" Алексей Туренко решил приобрести муниципальную собственность — помещение на ул. Водников, 14. Он обратился к Ерошкину, тот оказывал услуги по сопровождению деятельности "Медитека". У Ерошкина Туренко попросил выяснить порядок приобретения муниципальной собственности. Ерошкин обратился за помощью к Шевцовой, а та, в свою очередь, к Шибаевой.

Как считают силовики, юристы сообщили Туренко, что чтобы выиграть аукцион и стать владельцем муниципальной собственности, нужно "занести" в департамент имущества 2,5 млн рублей. Туренко рассказал о предложении силовикам. Те провели оперативный эксперимент — деньги положили в банковскую ячейку, а потом явившихся за миллионами юристов задержали.

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