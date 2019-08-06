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ЖКХ и благоустройство Общество

Приборы учета помогают экономить ресурсы

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самый простой способ экономить на оплате ресурсов — установить в квартире приборы учёта и оплачивать только тот объём, который реально потреблён. В семье из трех-четырех человек он окупится в течение нескольких месяцев. Тем более, с июля 2019 года введён повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет счётчиков.

Хозяева 17 тысяч самарских квартир в 2019 году установили приборы учёта холодной воды. Всего на начало августа собственники 214 тысяч квартир рассчитываются по счётчикам. Это составляет 59,5% от всех абонентов "РКС-Самара".

Стоит отметить, что многие по старинке думают, что прибор учёта — это очень дорого, что потом его нужно будет демонтировать и нести куда-то на поверку, что для подачи показаний нужно искать специальные ящики и т.д. Все эти неудобства — в прошлом.

Один прибор учёта стоит около 3500 рублей, поверка происходит без демонтажа, проводится один раз в шесть лет и стоит около 700 рублей. Подавать показания необходимо строго один раз в месяц (даже если нули, иначе через три месяца будет выставляться квитанция по нормативам и с повышающим коэффициентом), но для этого есть много удобных способов:

— через личный кабинет lk.samcomsys.ru

— через сайт samcomsys.ru без регистрации

— в центрах обслуживания клиентов

— по телефону (голосовому автоответчику).

Приборы учёта потребления воды — средство экономии и честного расчёта за потреблённые ресурсы.

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