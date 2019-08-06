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Суды Происшествия

В Исаклинском районе осудили мужчину, сбившего полицейского

ИСАКЛЫ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Исаклинский районный суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, сбившему на автомобиле полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, мужчина, состоявший на наркологическом учете и лишенный водительского удостоверения за неоднократное пьяное вождение, ехал на Toyota Camry. В этот день автомобилист был в наркотическом опьянении. Он не остановился по требованию правоохранителя и специально сбил его. Полицейский оказался на капоте машины. Водитель пытался сбросить инспектора, и тот упал через 500 м попал под бампер. После этого злоумышленник скрылся, его задержали после погони в Красноярском районе.

Полицейский в результате получил травмы и вынужден был долго лечиться в стационаре.

В суде обвиняемый признал вину, извинился и возместил материальный и моральный вред — 1 млн рублей.

Суд назначил мужчине два года и месяц лишения свободы общего режима, штраф 50 тыс. рублей. Кроме того, его на два года и 10 месяцев лишили водительских прав.

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