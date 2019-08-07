Матч "Крылья Советов" — "Ростов" рассудит Василий Казарцев

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" — "Крылья Советов" рассудит Василий Казарцев, сообщает пресс-служба РФС.

Ассистенты судьи — Андрей Болотенков и Валентин Мурашов; резервный судья — Алексей Матюнин; ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Михаил Вилков; инспектор — Гаряфий Жафяров.

Василий Казарцев судил матчи с участием самарской команды 12 раз, из которых волжанам удалось выиграть лишь трижды и два матча сыграть вничью.

Встреча команд пройдет в понедельник, 12 августа на "Ростов-Арене" в Ростове-на-Дону. Начало матча в 21:00.