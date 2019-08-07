Жигулевский "Озон" не ответит за снятие бобслеистки с Олимпиады из-за допинга

Жигулевский фармзавод "Озон" не понесет ответственности по иску бобслеистки Надежды Сергеевой, заявлявшей, что компании виновна в снятии ее с Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане из-за допинга. 2 августа Хорошевский районный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения по делу.

Напомним, Сергеева и ее тренер Алексей Полонников подали в суд на "Озон" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), от которых потребовали 17 млн руб., в качестве компенсации морального вреда, упущенной выгоды и затрат на исследования. Они утверждали, что по вине агентства в ее допинг-пробе, сданной во время Олимпиады, был обнаружен запрещенный триметазидин.

Сергеева смогла доказать, что триметазидин содержался в разрешенной биологически активной добавке метионин, которую она получила в сборной через ФМБА. Ее дело в Спортивном арбитражном суде было закрыто.

Участница Олимпиады требует с "Озона" компенсацию за лекарство с примесью запрещенного препарата Участница Олимпийских игр в Пхенчхане бобслеистка Надежда Сергеева и ее тренер Алексей Полонников подали в суд на жигулевский фармзавод "Озон" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Дело рассматривается Хорошевским районным судом Москвы, первые заседания прошли в марте.

Полученный Сергеевой БАД был выпущен "Озоном", и в описании препарата нет ни слова о примесях. При этом исследования в австрийской лаборатории показали, что примесь триметазидина распределена неравномерно - его концентрация в зависимости от анализируемой партии варьировалась от 2 нг до 30 нг.



По словам Андрея Сидоренко, управляющего партнера юридической группы "КлеверКонсалт", представляющей интересы Сергеевой и Полотникова, общая сумма солидарной ответственности, заявленная в иске, - 17 млн рублей. В нее включены моральный вред, затраты на исследования и упущенная выгода в виде не полученных за время отстранения призовых и средств на поддержку олимпийцев от региона.



"Мы считаем, что "Озон" как производитель и продавец препарата должен был знать, что он закупается для обеспечения спортсменов, и должен был убедиться в отсутствии запрещенных веществ", - комментировал Волга Ньюс управляющий партнер юридической группы "КлеверКонсалт" Андрей Сидоренко, представляющий интересы спортсменки и ее тренера.

Из решения суда следует, что врач и массажист, дававшие Надежде Сергеевой метионин не являлись сотрудниками ФМБА. Кроме того, на агентство не возложены функции по контролю химического состава лекарственных препаратов.

А "Озон", как говорится в решении, отправлял архивные образцы метионина на независимое исследование, которое примесей триметазидина не обнаружило. Нарушений при выпуске БАДа не выявили и прокурорские проверки.