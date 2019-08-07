В районе Тольятти зафиксирован массовый замор рыбы

На Волге в районе Тольятти произошел массовый замор рыбы. Видео с мертвой рыбой, выброшенной волнами на берег от с. Ягодное до Луначарского, опубликовал 4 августа в Twitter советник губернатора Самарской области Дмитрий Колчин.

"Видео сегодняшнее! Если что, причина массового развития сине-зеленых водорослей биогены РО4, NO3, NH4 АНТРОПОГЕННОГО происхождения. А не от жаркой погоды, ежегодно с июля по август, как заключает ведомство Галины Сидоровой (отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Самарской области Средневолжского территориального управления по рыболовству — прим. ред.). Примите меры!", — написал Дмитрий Колчин.

На твитт отреагировали предствители регионального минсельхоза. В ведомстве пояснили, что направили информацию в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства для рассмотрения, анализа и, при наличии оснований, принятия мер реагирования.

Напомним, это уже не первый подобный случай нынешним летом. 15 июля стало известно о массовом заморе рыбы около Климовки после того как очевидец поделился в социальных сетях видео, на котором запечатлено происшествие. Всего было обнаружено 2419 рыб. Большую часть составляла молодь, которая более требовательная в содержанию кислорода в воде. Причиной происшедшего в Средневолжском ТУ Росрыболовства назвали интенсивное развитие ("цветение") сине-зеленых водорослей из-за повышенной температуры воды и установившейся жаркой штилевой погоды.