Бюджет "Крыльев Советов" в текущем сезоне составляет 1,6 млрд рублей

Доля спонсорских средств в бюджете самарского футбольного клуба "Крылья Советов" должна возрасти, чтобы снизить финансовую нагрузку на регион, пишет tass.ru со ссылкой на правительство Самарской области.

Бюджет "Крыльев Советов" на сезон-2019/20 составляет 1,6 млрд рублей. "Сегодня областной бюджет несет серьезную нагрузку в части содержания "Крыльев", поэтому доля спонсорских средств должна расти", — сказала собеседница агентства.

Увеличение внебюджетных доходов, привлечение спонсоров и рост коммерческих доходов являются основными задачами, стоящими перед клубом, отметили в правительстве.

По словам председателя совета директоров самарского клуба Александра Фетисова, сейчас в клубе большое внимание уделяется коммерческой составляющей деятельности команды. В клубе работают не только над привлечением спонсоров, но и с погашением накопленных долгов, в том числе перед игроками.

"Сейчас не могу открыть все, чтобы не спугнуть договоренности, которые есть. Дмитрий Игоревич лично занимается многими вопросами, чтобы долговое ярмо, которое у нас было, мы наконец сняли с клуба", — сказал Фетисов.