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РСХБ снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк снижает ставки по военной ипотеке и по программе рефинансирования ипотечных кредитов участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.

Заемщики теперь могут оформить ипотеку по ставке 9,2% годовых c первоначальным взносом 10% и более на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Срок кредитования — от 3 до 27 лет с максимальной суммой кредита 2,7 млн рублей.

Также в РСХБ можно рефинансировать военную ипотеку, ранее предоставленную на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, а также на приобретение жилого дома с земельным участком. Ставка кредитования снижена и составляет 9,1% годовых. Срок кредитования — от 3 до 27 лет с максимальной суммой кредита — 2,7 млн рублей. Рефинансировать можно военную ипотеку, оформленную ранее в любом банке.

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