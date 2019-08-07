Директора стройкомпании, обманувшего дольщиков, банкротит Фиа-Банк из-за долга в 958 млн рублей

Лишенный лицензии "Фиа-Банк" обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием о признании банкротом Юрия Багателии, директора и владельца строительной компании "Сентябрь-два". Согласно материалам КАД ВАС, причиной такого обращения стала задолженность бизнесмена перед банком в размере 958 млн рублей.

Пока заявление ЗАО "Фиа-Банк" судом к рассмотрению не принято. Связаться с Юрием Багателией на момент публикации материала не удалось.

Напомним, ООО "Сентябрь-два" действует с 2001 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Собственником общества является Юрий Багателия.

Общество возводит трехсекционный жилой дом недалеко от пересечения ул. Коммунистической и Матросова в Тольятти. На сайте областного министерства строительства содержится информация об этом объекте как о проблемном. Строительство дома, как сообщается на сайте минстроя, приостановлено с 15 марта 2014 г. "в связи с экономической ситуацией в компании, в том числе с отзывом лицензии у кредитной организации ФИА БАНК".

При этом по информации Волга Ньюс, готовность объекта достаточна высока и превышает 80%.

Вопросы нахождения вариантов завершения строительства объектов, согласно сведениям ЕФРСБ, обсуждаются на собраниях кредиторов ООО "Сентябрь-два" в рамках дела о его банкротстве.

Тем временем в 2018 г. Юрий Багателия получил два обвинительных приговора и два условных срока за злоупотребление полномочиями и мошенничество.

Как сообщала прокуратура Самарской области, Юрий Багателия предлагал потенциальным покупателям квартиры в строящемся доме недалеко от пересечения ул. Коммунистической и Матросова. "При этом он заведомо знал, что указанные квартиры переданы по договору долевого участия застройщику ГК "Базис" и в последующем переданы в залог ЗАО "ФИА-БАНК" по кредитному договору, долг по которому не погашен", — сообщала пресс-служба прокуратуры региона в декабре 2018 года.

Из-за этого покупатели квартир, полностью выплатившие их стоимость, не смогли зарегистрировать право собственности на них. Интересно, что несмотря на то что квартиры были в залоге у "ФИА-Банка", арбитражный суд включил потерпевших граждан в реестр кредиторов на положенные им по договорам квадратные метры.

"Конкурсный управляющий ООО "Сентябрь-два" в судебном заседании заявила, что по завершении строительства все потерпевшие получат в собственность жилые помещения. В судебных прениях большинство потерпевших высказались с просьбой не лишать подсудимого свободы и дать ему возможность достроить дом", — сообщали в прокуратуре.

В итоге Юрия Багателию признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно.

Еще до этого Комсомольский суд Тольятти признал Юрия Багателию виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) из-за махинаций с подземной парковкой в том же жилом комплексе. По этому делу он полностью признал вину и был приговорен к условному сроку на один год.