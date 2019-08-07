16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директора стройкомпании, обманувшего дольщиков, банкротит Фиа-Банк из-за долга в 958 млн рублей Строитель "Кошелев-проекта": "Я искренне радуюсь, когда вручаю ключи от квартиры новоселам" Под Дворец пляжных видов спорта выделят 30 тыс. кв. м земли Проект межевания 109 квартала Самары на публичных слушаниях поддержал лишь проектировщик "Волна" вновь подала заявление на отсыпку искусственного острова у пос. Запанской

Строительство Строительство и недвижимость

Директора стройкомпании, обманувшего дольщиков, банкротит Фиа-Банк из-за долга в 958 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати

Лишенный лицензии "Фиа-Банк" обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием о признании банкротом Юрия Багателии, директора и владельца строительной компании "Сентябрь-два". Согласно материалам КАД ВАС, причиной такого обращения стала задолженность бизнесмена перед банком в размере 958 млн рублей.

Так должен был выглядеть дом, недостроенный компанией "Сентябрь-два" Так должен был выглядеть дом, недостроенный компанией "Сентябрь-два"

Пока заявление ЗАО "Фиа-Банк" судом к рассмотрению не принято. Связаться с Юрием Багателией на момент публикации материала не удалось.

Напомним, ООО "Сентябрь-два" действует с 2001 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Собственником общества является Юрий Багателия.

Общество возводит трехсекционный жилой дом недалеко от пересечения ул. Коммунистической и Матросова в Тольятти. На сайте областного министерства строительства содержится информация об этом объекте как о проблемном. Строительство дома, как сообщается на сайте минстроя, приостановлено с 15 марта 2014 г. "в связи с экономической ситуацией в компании, в том числе с отзывом лицензии у кредитной организации ФИА БАНК".

При этом по информации Волга Ньюс, готовность объекта достаточна высока и превышает 80%.

Вопросы нахождения вариантов завершения строительства объектов, согласно сведениям ЕФРСБ, обсуждаются на собраниях кредиторов ООО "Сентябрь-два" в рамках дела о его банкротстве.

Тем временем в 2018 г. Юрий Багателия получил два обвинительных приговора и два условных срока за злоупотребление полномочиями и мошенничество.

Как сообщала прокуратура Самарской области, Юрий Багателия предлагал потенциальным покупателям квартиры в строящемся доме недалеко от пересечения ул. Коммунистической и Матросова. "При этом он заведомо знал, что указанные квартиры переданы по договору долевого участия застройщику ГК "Базис" и в последующем переданы в залог ЗАО "ФИА-БАНК" по кредитному договору, долг по которому не погашен", — сообщала пресс-служба прокуратуры региона в декабре 2018 года.

Из-за этого покупатели квартир, полностью выплатившие их стоимость, не смогли зарегистрировать право собственности на них. Интересно, что несмотря на то что квартиры были в залоге у "ФИА-Банка", арбитражный суд включил потерпевших граждан в реестр кредиторов на положенные им по договорам квадратные метры.

"Конкурсный управляющий ООО "Сентябрь-два" в судебном заседании заявила, что по завершении строительства все потерпевшие получат в собственность жилые помещения. В судебных прениях большинство потерпевших высказались с просьбой не лишать подсудимого свободы и дать ему возможность достроить дом", — сообщали в прокуратуре.

В итоге Юрия Багателию признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно.

Еще до этого Комсомольский суд Тольятти признал Юрия Багателию виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) из-за махинаций с подземной парковкой в том же жилом комплексе. По этому делу он полностью признал вину и был приговорен к условному сроку на один год.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1