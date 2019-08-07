16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Осужденный за мошенничество при берегоукреплении может скоро выйти из колонии В Исаклинском районе осудили мужчину, сбившего полицейского Обвиняемому в организации похищения детей запросили 23 года колонии Сергей Шатило переместился из Самарского райсуда в Октябрьский В Самаре запросили сроки для юристов, которые якобы несли взятку в департамент имущества

Суды Происшествия

Экс-полицейского осудили за попытку обмануть организатора наркопритона

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати

В Самаре суд вынес приговор 36-летнему бывшему сотруднику полиции, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОП № 7 (Куйбышевский район) УМВД России по Самаре обманул обвиняемого в организации притона и хранении наркотиков. Полицейский убедил мужчину, что поможет избежать уголовной ответственности. В августе 2018 г. капитан полиции получил от посредника 600 тыс. рублей.

В суде экс-полицейский полностью признал вину и отказался от дачи показаний.

Ему назначили год лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1