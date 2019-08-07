Экс-полицейского осудили за попытку обмануть организатора наркопритона

В Самаре суд вынес приговор 36-летнему бывшему сотруднику полиции, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОП № 7 (Куйбышевский район) УМВД России по Самаре обманул обвиняемого в организации притона и хранении наркотиков. Полицейский убедил мужчину, что поможет избежать уголовной ответственности. В августе 2018 г. капитан полиции получил от посредника 600 тыс. рублей.

В суде экс-полицейский полностью признал вину и отказался от дачи показаний.

Ему назначили год лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.