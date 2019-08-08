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Дорожное строительство Транспорт и связь

На месте Казачьего моста в Самаре построят путепровод

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На месте Казачьего моста в Самаре планируют построить путепровод. Об этом в Twitter рассказал заместитель регионального министерства транспорта Андрей Спиридонов.

Опасения по поводу того, что старый двухполосный мост на пути к Фрунзенскому мосту будет создавать пробку выразили жители областной столицы. Однако Андрей Спиридонов заверил, что решение этой проблемы в ведомстве уже найдено.

"Называется этот проект: строительство мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самара. II этап (очередь): от ул. Шоссейная до границы г. о. Самара". На этом месте будет путепровод", — написал чиновник.

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