На месте Казачьего моста в Самаре построят путепровод

На месте Казачьего моста в Самаре планируют построить путепровод. Об этом в Twitter рассказал заместитель регионального министерства транспорта Андрей Спиридонов.

Опасения по поводу того, что старый двухполосный мост на пути к Фрунзенскому мосту будет создавать пробку выразили жители областной столицы. Однако Андрей Спиридонов заверил, что решение этой проблемы в ведомстве уже найдено.

"Называется этот проект: строительство мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самара. II этап (очередь): от ул. Шоссейная до границы г. о. Самара". На этом месте будет путепровод", — написал чиновник.