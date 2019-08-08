СМИ: ЦСКА вышел на "Крылья Советов" по Александру Соболеву

Московский ЦСКА интересуется форвардом "Крыльев Советов" Александром Соболевым, пишет championat.com со ссылкой на источники, близкие самарскому клубу.

По данным издания, "армейцы" уже связались с представителями клуба и игроком. Отступные за нападающего составляют 2 млн евро.

Соболев может стать заменой нападающему Федору Чалову, вариант продажи которого ЦСКА сейчас рассматривает.

21-летний Чалов в минувшем сезон стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15 голами. 22-летний Соболев лидирует в бомбардирской гонке в текущем чемпионате, забив четыре мяча в четырех турах, два из которых во встрече с ЦСКА.