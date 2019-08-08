16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СМИ: ЦСКА вышел на "Крылья Советов" по Александру Соболеву Бюджет "Крыльев Советов" в текущем сезоне составляет 1,6 млрд рублей На матче "Ростов" - "Крылья Советов" будет работать VAR Матч "Крылья Советов" — "Ростов" рассудит Василий Казарцев Нападающим Александром Соболевым интересуется "Брюгге"

Футбол Спорт

СМИ: ЦСКА вышел на "Крылья Советов" по Александру Соболеву

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 70
Версия для печати

Московский ЦСКА интересуется форвардом "Крыльев Советов" Александром Соболевым, пишет championat.com со ссылкой на источники, близкие самарскому клубу.

По данным издания, "армейцы" уже связались с представителями клуба и игроком. Отступные за нападающего составляют 2 млн евро.

Соболев может стать заменой нападающему Федору Чалову, вариант продажи которого ЦСКА сейчас рассматривает.

21-летний Чалов в минувшем сезон стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15 голами. 22-летний Соболев лидирует в бомбардирской гонке в текущем чемпионате, забив четыре мяча в четырех турах, два из которых во встрече с ЦСКА.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1