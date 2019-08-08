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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило замену технологических трубопроводов на двух станциях Бугурусланского РНУ

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило техническое перевооружение технологических трубопроводов на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Бавлы" и "Кротовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы выполнялись в период с апреля 2018 по июль 2019 года в соответствии c программой технического перевооружения и реконструкции объектов в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и экологической безопасности магистральных нефтепроводов и производственных объектов АО "Транснефть - Приволга".

На ЛПДС "Бавлы" (Республика Татарстан) проведена замена нефтепроводов резервуарного парка и напорных технологических нефтепроводов с демонтажом и последующим монтажом на новый трубопровод существующих колодцев контрольно — измерительных приборов (КИП). Также заменены коллекторы магистральных агрегатов, задвижки и электроприводы.

На ЛПДС "Кротовка" (Самарская область) проведена реконструкция подводящего и напорного трубопроводов от камеры приема — пуска средств очистки и диагностики до ограждения станции. Кроме того, на НПС выполнен комплекс работ по модернизации колодцев КИП, переподключение трубопроводов блоков измерения показателей качества нефти (БИК), а также линии откачки дренажной емкости и др.

Комплекс работ на технологических трубопроводах обеих ЛПДС проводился без остановки работы станций в существующих коридорах коммуникаций. Монтируемые технологические трубопроводы прокладывались параллельно друг другу на расстоянии от 5 до 11 метров под землей, при этом проектом предусматривались многократные повороты линейной части трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Благодаря тщательной инженерной подготовке все работы проведены качественно и в установленные сроки. Участки трубопроводов были подключены к действующей технологической схеме станций после проведения гидравлических испытаний на прочность и герметичность.

В настоящее время технологические трубопроводы и производственные объекты работают в штатном режиме.

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