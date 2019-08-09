"Крылья Советов" заплатят 100 тыс. руб. за неподобающее поведение в матче с "Локомотивом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать "Крылья Советов" по итогам матча 4 тура РПЛ с "Локомотивом", сообщает пресс-служба РФС.

"В соответствии со ст. 98 Дисциплинарного регламента РФС и п. 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (пять игроков и главный тренер одной команды получили предупреждения) — оштрафовать ФК "Крылья Советов" г. Самара на 100 тыс. руб.", — говорится в сообщении.

Напомним, встреча команд состоялась 3 августа на стадионе "Самара Арена". Счет в матче открыли игроки "Локомотива" на 15 минуте. Самарцы смогли сравнять счет только во втором тайме — на 88 минуте.

Арбитр добавил к основному времени четыре минуты, и на 94 минуте москвичи забили второй гол и вырвали победу.