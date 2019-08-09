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Экология Общество

Росрыболовство: Рыба под Тольятти умерла от асфиксии

ТОЛЬЯТТИ. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Средневолжское ТУ Росрыболовства прокомментировало происшествие с массовой гибелью рыбы, которую нашли на берегу Волги на минувшей неделе в Самарской области, пишет samara.kp.ru.

Напомним, на Волге в районе Тольятти произошел массовый замор рыбы. Советник губернатора Самарской области Дмитрий Колчин призвал ведомство Галины Сидоровой принять меры.

"Управление не усматривает антропогенных причин в заморе рыбы. В ответе на наш запрос Татарский филиал ФГБНУ "ВНИРО" сообщил, что гибель рыбы объясняется асфиксией, так как эти виды наиболее подвержены кислородному голоданию", — сообщили в пресс-службе Средневолжского ТУ Росрыболовства.

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