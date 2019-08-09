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Строительство Строительство и недвижимость

Накануне Дня строителя губернатор Самарской области наградил сотрудников "Самарского Стройфарфора"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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7 августа в Струковском саду впервые прошел архитектурный фестиваль, приуроченный ко Дню строителя. В преддверии праздника губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил лучших работников отрасли. Сотрудники "Самарского Стройфарфора" получили две награды — звание "Заслуженный строитель Самарской области" и почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве".

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

У старейшего завода области богатая история и огромный опыт работы в строительстве — почти 80-летний. Сегодня "Самарский Стройфарфор" занимает лидирующие позиции на российских рынках керамогранита и сантехники, однако на этом не останавливается и строит смелые планы по выходу на зарубежные рынки. И все это становится возможным не только благодаря новым технологиям, которые внедряют на заводе, но и грамотным специалистам. Их вклад в развитие отрасли отмечают как на самом заводе, так и на областном уровне.

На архитектурном фестивале лучших работников строительной сферы чествовали на сцене летнего театра Струковского парка. "Самарский Стройфарфор" — единственное предприятие, сотрудники которого поднимались на сцену дважды. Александр Пудовкин, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, получил звание "Заслуженный строитель Самарской области", а Любовь Исаева, литейщик литейно-формовочного цеха, почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве".

Александр Пудовкин пришел на завод в 1963 году после армии и до сих пор, несмотря на свой почтенный возраст — 80 лет, работает на предприятии. На его глазах завод отстраивался, переоборудовался, расширялся. "Завод — мой второй дом. Я пришел сюда в 1963 году, тогда и заводом его трудно было назвать. Был полуподвальный цех, где все делалось вручную. Например, после обжига изделия из горячей печи выносили в валенках, в ватных фуфайках и рукавицах. Сейчас "Самарский Стройфарфор" — современное предприятие, которое оснащено автоматикой, у нас стоят новые печи с зарубежным оборудованием. Я иду на работу с удовольствием, мне нравится то, что я не наблюдаю за всеми изменениями, а непосредственно участвую в развитии", — признался Александр Пудовкин.

Трудовой стаж Любови Исаевой на "Самарском Стройфарфоре" составляет 27 лет, которые она проработала в должности литейщика. Этой профессии она обучилась на заводе и теперь с готовностью делится знаниями с новичками. "Я свою работу знаю и все, чему научилась на заводе, передаю другим. Профессия непростая, но если у человека есть желание перенять опыт, то и результат будет высоким", — отметила Любовь Исаева.

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