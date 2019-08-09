Красноярский район приглашает на зрелищный конно-спортивный фестиваль

24 августа в поселке Конезавод Красноярского района состоится удивительное по своей красоте и азарту зрелище — 3-й конно-спортивный фестиваль, посвященный памяти основателя конезавода Михаила Каштанова.

Черные и белые, гнедые и в яблоках, рысаки, гордые арабские скакуны и маленькие резвые пони — все они сразятся за награды фестиваля, главная из которых, конечно, зрительская любовь и признание.

В программе фестиваля скачки и бега, конкур и джигитовка, а также зажигательная "кадриль" в исполнении харизматичных пони.

Для гостей праздника будут работать летнее кафе и город мастеров-ремесленников, детская развлекательная площадка и концертная программа.

24 августа в 11:00. Поселок Конезавод. Вход свободный!

Программа показательных выступлений и спортивных состязаний конно-спортивного фестиваля памяти М.И. Каштанова, 24 августа 2019 г.

09:30-10:45 Регистрация участников соревнований.

11:00-11:10 Парад открытия фестиваля

11:00-11:10 Показательное выступление конноспортивного клуба "Прованс"

11:10-11:30 Старт соревнований по дистанционным конным пробегам (дистанция 40 км)

11:30-11:50 1-й заезд: Соревнования среди участников на лошадях рысистых пород 3 х лет (Бега) дистанция 1 600 м, "Кубок памяти М. И. Каштанова"

11:50-12:00 "Кадриль" (показательное выступление конноспортивного клуба "Авангард" на пони)

12:00-12:20 2-й заезд: Соревнования среди участников на лошадях верховых пород (Скачка) дистанция 1 800 м, "Кубок "Сельмаш"

12:20-12:30 "Гусары" — конкур на пони (показательное выступление конноспортивного клуба "Авангард")

12:30-12:50 3-й заезд: Соревнования среди участников на лошадях рысистых пород 4х лет (Бега) дистанция 1 600 м, Кубок "Василина"

12:50-13:00 "Кыз-куу" (Догони девушку) Конноспортивная игра (показательное выступление конноспортивного клуба "Авангард" на пони)

13:00-13:05 Приветственное слово Главы Красноярского района. Награждение партнеров фестиваля и конных клубов — участников фестиваля.

13:05-13:15 Приветственное слово почетных гостей фестиваля.

13:15-13:45 Конкур (соревнования по преодолению препятствий высота 100 см)

13:45-14:05 4-й заезд: Соревнования среди участников на лошадях арабской верховой породы (Скачка) дистанция 1 200 м, "Кубок ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский".

14:05-14:15 Выездка "Па-де-де" (показательное выступление, КСШ "Серебряная подкова").

14:15-14:35 5-й заезд: Соревнования среди участников на лошадях рысистых пород (бега) старшего возраста (Бега) дистанция 2 400 м., "Кубок Главы муниципального района Красноярский Самарской области"

14:35-15:05 Конкур (соревнования по преодолению препятствий высота 110 см)

15:05-15:25 6-й заезд: Соревнования среди участников на лошадях рысистых пород 4х лет и старше (Бега) дистанция 1 600 м., Кубок Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области "АККОР"

15:25-16:00 Джигитовка (показательное выступление, джигитовочная группа "Борская крепость").

16:00 Закрытие конно-спортивного фестиваля.

Программа работы площадок конно-спортивного фестиваля памяти М.И. Каштанова, 24 августа 2019 г.

11:00-16:00 Работа детской зоны

11:00-16:00 Работа интерактивной зоны развлекательного клуба "Вежа"

11:00-16:00 Работа зоны "Город мастеров"

11:00-16:00 Работа зоны "Летние кафе"