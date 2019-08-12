АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска

В понедельник, 12 августа, АвтоВАЗ вышел из планового трехнедельного корпоративного отпуска.
В период отпуска на предприятиях группы продолжалась плановая модернизация оборудования и проводились ремонтные работы.
В понедельник, 12 августа, АвтоВАЗ вышел из планового трехнедельного корпоративного отпуска.
В период отпуска на предприятиях группы продолжалась плановая модернизация оборудования и проводились ремонтные работы.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.