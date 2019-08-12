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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска

ТОЛЬЯТТИ. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 августа, АвтоВАЗ вышел из планового трехнедельного корпоративного отпуска.

В период отпуска на предприятиях группы продолжалась плановая модернизация оборудования и проводились ремонтные работы.

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