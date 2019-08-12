Власти региона просят у Минэкономразвития увеличить субсидии на поддержку экспорта для АвтоВАЗа

Власти Самарской области обсуждают с Министерством экономического развития РФ увеличение поддержки экспорта продукции АвтоВАЗа. Как рассказал в интервью tass.ru глава региона Дмитрий Азаров, этот вопрос поднимался во время недавнего визита министра Максима Орешкина.

"Мы встречались, были на АвтоВАЗе и обсуждали несколько важных для предприятия вопросов. Один из них касался поддержки экспорта, в том числе компенсации расходов на транспорт. Сейчас есть ограничение по сумме на одно юридическое лицо — порядка 500 млн рублей. Мы полагаем, что АвтоВАЗ как крупнейший производитель может претендовать на существенно большую компенсацию", - приводит издание слова губернатора.

"Это важное решение и оно требует серьезных финансовых средств, требуется провести еще большую работу по обоснованию нашей просьбы, привести дополнительную аргументацию", - ответил Дмитрий Азаров на вопрос была ли поддержана просьба Максимом Орешкиным.