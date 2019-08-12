Самарец с карабином ограбил магазин

В Самаре полицейские задержали подозреваемого в вооруженном разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, мужчина с оружием зашел в магазин на ул. Красноармейской и потребовал отдать наличные. В итоге злоумышленник забрал более 8 тыс. рублей.

Недалеко от места происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли подозреваемого. Он попытался скрыться, но беглеца догнали. Оружия при задержанном не было, но свидетели опознали его.

27-летний неоднократно судимый самарец признался в разбое и показал, где спрятал оружие. Позже выяснилось, что карабин он украл у знакомого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").