Россельхозбанк и РЭЦ запустили первый проект акселерационной программы для экспортеров АПК

Крупозавод ООО "Восток-2" первым стартовал в акселерационной программе для производителей отечественной продукции АПК, ориентированных на экспорт. В рамках программы компания заключила свой дебютный экспортный контракт на поставку гречневой крупы в Армению.

АО "Россельхозбанк" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) запустили пилотный проект совместных акселерационных программ, которые предусматривают комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки. В пилотный проект вошел пул компаний АПК, прошедших отбор в Банке, для которых подготовлены индивидуальные дорожные карты на основании оценки характеристик экспортной зрелости. Конечной целью акселерационных программ является заключение компанией экспортного контракта, расширение географии экспорта и увеличение объемов экспортных поставок.

Россельхозбанк стал одним из первых партнеров РЭЦ в программах развития экспортного потенциала российских агропромышленных предприятий. Договоренности о совместной реализации проектов для российских экспортеров АПК были закреплены сторонами во исполнение указа президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Сегодня перед аграриями стоит амбициозная задача по увеличению экспорта продукции АПК в два раза. Для достижения этой цели необходимо увеличить число компаний, выходящих на международный рынок. Помочь сельхозтоваропроизводителям справиться с трудностями внешнеэкономической деятельности призваны акселерационные программы, которые мы запустили совместно с Российским экспортным центром. Уверен, что за ООО "Восток-2" последуют другие российские производители АПК", — отметил первый заместитель председателя правления Кирилл Левин.

"РЭЦ запустил целостную систему экспортных акселерационных программ для наибольшего охвата потребностей компаний. Совместная программа с АО "Россельхозбанк" нацелена на содействие компаниям отрасли АПК при выходе на внешние рынки. После пилотирования мы откроем возможность всем компаниям данной отрасли принять участие в акселерационной программе. Этот инструмент будет способствовать как увеличению объемов экспорта АПК, так и увеличению количества МСП экспортеров. Также хочется отметить активность компании ООО "Восток-2", которая позволила ей заключить первый экспортный контракт в столь сжатые сроки", — рассказал старший вице-президент группы компаний РЭЦ Алексей Кожевников.

"Конкуренция на рынке гречневой крупы в России очень высокая, мы увидели возможность дальнейшего расширения нашего производства за счет экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, однако столкнулись со сложностями в процессе выхода на новые рынки из-за большого количества разных барьеров и национальных особенностей. Благодаря сотрудничеству с Россельхозбанком и РЭЦ нам удалось преодолеть эти барьеры и заключить свой первый экспортный контракт. В дальнейшем при поддержке РСХБ и РЭЦ мы планируем расширять географию своих поставок в другие страны СНГ и Китай", — заявил генеральный директор ООО "Восток-2" Вадим Сысоев.