В Тольятти осужден лжетеррорист, заминировавший ТРЦ "Парк Хаус"

Вступил в силу приговор Центрального райсуда Тольятти, вынесенный местному жителю Санжарбеку Худайберганову за ложное сообщение теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Худайберганова задержали их сотрудниками 1 января 2019 г. за ложное сообщение о минировании ТРЦ "Парк Хаус" на Автозаводском шоссе, 6.

В ФСБ уточняют, что сообщение о минировании подняло по тревоге силовые и чрезвычайные структуры. На место происшествия кроме сотрудников ФСБ выезжали полицейские, сотрудники МЧС и представители ОМОН. Из здания эвакуировали 200 человек. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.

Полицейские возбудили в отношении задержанного лжетеррориста уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Судом Центрального района признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

По данным Ставропольского райсуда, человек с совпадающими ФИО был дважды судим за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.