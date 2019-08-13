16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти осужден лжетеррорист, заминировавший ТРЦ "Парк Хаус" Самарец предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты Новокуйбышевец получил два года условно за кражу велосипеда Под Сызранью на Волге задержан браконьер с сотней "хвостов" "И всем он должен денег": самарец "кинул" знакомых на 40 млн рублей

Преступления Происшествия

В Тольятти осужден лжетеррорист, заминировавший ТРЦ "Парк Хаус"

ТОЛЬЯТТИ. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вступил в силу приговор Центрального райсуда Тольятти, вынесенный местному жителю Санжарбеку Худайберганову за ложное сообщение теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Фото: pixabay.com

По данным ведомства, Худайберганова задержали их сотрудниками 1 января 2019 г. за ложное сообщение о минировании ТРЦ "Парк Хаус" на Автозаводском шоссе, 6.

В ФСБ уточняют, что сообщение о минировании подняло по тревоге силовые и чрезвычайные структуры. На место происшествия кроме сотрудников ФСБ выезжали полицейские, сотрудники МЧС и представители ОМОН. Из здания эвакуировали 200 человек. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.

Полицейские возбудили в отношении задержанного лжетеррориста уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Судом Центрального района признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

По данным Ставропольского райсуда, человек с совпадающими ФИО был дважды судим за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1