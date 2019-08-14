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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура устроила проверку из-за затопленного перехода у "Самара Арены"

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области начала проверку информации ОНФ о затоплении подземного перехода на ул. Арена 2018. Об этом сообщает пресс-служба надзорное ведомство.

Прокуратура Самары вместе со специалистами областного министерства транспорта, администрации города, представителями ОНФ и сотрудниками контрольных органов поедут на место и проверят исполнение законодательства о контрактной системе, о безопасности дорожного движения, а также удостоверятся, исполнил ли подрядчик условия муниципального контракта и соответствую ли работы требованиям СНиПа и ГОСТа.

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