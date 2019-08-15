Матч "Крыльев Советов" с "Уралом" рассудит Сергей Иванов

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 "Крылья Советов" — "Урал" рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Румянцев.

Ранее Сергей Иванов судил 12 игр с участием волжан. Из них "Крыльям" удалось выиграть лишь три. Восемь матчей самарцы проиграли и один раз сыграли вничью.

Встреча команд состоится в Екатеринбурге в субботу, 17 августа, и начнется в 15:00.