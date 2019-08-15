Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года составила 9,8 млрд рублей

Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 7 месяцев 2019 года составила 9,8 млрд рублей (в январе–июле 2018 года — 5,2 млрд рублей).

"Из этой суммы часть прибыли, включаемая в состав источников капитала Банка в соответствии с требованиями Банка России, то есть без учета эффекта от внедрения стандартов МСФО 9, составила 2,2 млрд рублей. Именно эта величина может быть использована для выплаты дивидендов и включена в состав капитала", — отметил Первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Лёвин.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за 7 месяцев 2019 года вырос на 6,6% и на 01.08.2019 превысил отметку 2,3 трлн рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился на 7,2% — до 1,86 трлн рублей, физических лиц — на 4,2% до 439 млрд рублей.

"В июле Россельхозбанк продолжил наращивать кредитование стратегической отрасли — агросектора, работая над качеством портфеля и уделяя внимание приоритетным направлениям развития АПК. С начала года ускоренными темпами Банк увеличивал кредитование малого и среднего бизнеса в сегменте АПК. С учетом текущих показателей деятельности мы ожидаем, что результаты второго полугодия 2019 года будут соответствовать запланированным значениям", — отметил Кирилл Лёвин.

За 7 месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 7,5% (+91 млрд рублей) и составил 1 трлн 305 млрд рублей. В том числе кредитный портфель АПК субъектов МСБ вырос за 7 месяцев, прошедших с начала года, на 8,5% — с 256,4 млрд до 278,3 млрд рублей. По итогам 7 месяцев 2019 года аграриям на развитие МСБ было выдано более 100 млрд рублей (+13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), из них МФХ — порядка 30 млрд рублей.

Россельхозбанк, как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых, увеличил объем выданных средств на 40% — до 144 млрд рублей. Также Банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером этого рынка. В январе–июле 2019 года на эти цели было направлено 199 млрд рублей против 192 млрд рублей годом ранее.