Началась рассылка налоговых уведомлений

УФНС России по Самарской области приступил к рассылке налоговых уведомлений для уплаты гражданами имущественных налогов.

Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" получат его в электронной форме, оно не дублируется почтовым сообщением (за исключением случаев получения от пользователей уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе).

Граждане, не подключенные к данному сервису, получат налоговое уведомление по Почте России заказным письмом по адресу постоянной регистрации. Обращаем внимание: по закону, письмо считается полученным через 6 дней после его отправки.

Налоговые уведомления НЕ направляются в следующих случаях:

— общая сумма налогов, исчисленная налоговым органом, составляет менее 100 рублей;

— налогоплательщик освобожден от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы.

Разобраться в налоговых уведомлениях поможет новая промостраница "Налоговое уведомление физических лиц — 2019" на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru. Эта страница содержит разъяснения по основным вопросам: что такое налоговое уведомление, как его получить, исполнить, и что делать, если оно не пришло, каковы изменения в налогообложении имущества физлиц с 2019 года, как узнать об указанных в уведомлении налоговых ставках и льготах и воспользоваться ими. Также на промостранице можно посмотреть видеоролики о правилах применения вычета по земельному налогу, льготах для многодетных семей, налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налогов и др.

В этом году в форму налоговых уведомлений внесены изменения. Теперь в них указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации, при этом отдельный платёжный документ (квитанция) не направляется. Кроме того, ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, теперь в нем будет указано только то имущество, по которому исчислен налог.

Срок уплаты имущественных налогов (имущество, земля, транспорт) за 2018 год — не позднее 2 декабря 2019 года.