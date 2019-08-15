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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за утечки без холодной воды остались более 5,5 тысяч жителей Куйбышевского района

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, в 8:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм у дома № 196 по ул. Восстания в Куйбышевском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия представители чрезвычайных структур установили, что на время ремонтных работ приостановлено водоснабжение потребителей 44 многоквартирных жилых дома и 221 частного жилого дома, в которых проживает более 5,5 тысяч человек, 605 из которых дети. Также под отключение от воды попали школа, детский сад.

Ремонтные работы проводятся силами ООО "Водные технологии".

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сейчас ведется по оповещению населения об отключении воды путем расклейки объявлений на информационных стендах. 

Для обеспечения населения питьевой водой будет использоваться два бойлера. Восстановить водоснабжение планировалось в 15:00.

Гид потребителя

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