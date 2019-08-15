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Суды Происшествия

Для француза запросили год колонии за подкуп полицейского

ТОЛЬЯТТИ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во среду, 14 августа, в суде Автозаводского района под председательством Валентины Сабановой состоялись прения по уголовному делу в отношении гражданина Франции Гурвана Ле Галля, обвиняемого в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Автозаводского района, представитель государственного обвинения просил суд признать иностранца виновным в покушении на дачу взятки и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.

На следующем заседании Гурвану Ле Галлю будет предоставлено последнее слово. Затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Напомним, что по версии следствия, 21 марта 2019 г. иностранец в патрульном автомобиле пытался передать 15 тыс. руб. в качестве взятки сотруднику ППС, пытаясь таким образом избежать ответственности за административное правонарушение — ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания"). Но сотрудник полиции от взятки отказался.

В отношении гражданина Франции возбудили уголовное дело. Мерой пресечения ему был избран арест.

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