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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах Бугурусланского и Самарского РНУ

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на блочно-комплектной насосной станции (БКНС) "Бугуруслан" и станции смешения нефти площадки Самара.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Плановые работы выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью поддержания высокой надежности функционирования производственных объектов и магистральных нефтепроводов.

В Бугурусланском районном нефтепроводном управлении (РНУ) на БКНС "Бугуруслан" специалисты провели монтаж магистрального насосного агрегата № 4. Работы выполнялись при сниженном режиме перекачки по магистральному нефтепроводу Нижневартовск — Курган — Куйбышев в течение 72 часов.

Специалисты центральной ремонтной службы Самарского РНУ подключили коллекторы приемо-раздаточных патрубков резервуара вертикального стального объемом 20 тыс. куб м к технологическим трубопроводам станции смешения нефти. Работы проведены за 70,3 часов без снижения режима перекачки нефти по МН Альметьевск — Куйбышев-2.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" работают в штатном режиме.

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