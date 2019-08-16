АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на блочно-комплектной насосной станции (БКНС) "Бугуруслан" и станции смешения нефти площадки Самара.

Плановые работы выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью поддержания высокой надежности функционирования производственных объектов и магистральных нефтепроводов.

В Бугурусланском районном нефтепроводном управлении (РНУ) на БКНС "Бугуруслан" специалисты провели монтаж магистрального насосного агрегата № 4. Работы выполнялись при сниженном режиме перекачки по магистральному нефтепроводу Нижневартовск — Курган — Куйбышев в течение 72 часов.

Специалисты центральной ремонтной службы Самарского РНУ подключили коллекторы приемо-раздаточных патрубков резервуара вертикального стального объемом 20 тыс. куб м к технологическим трубопроводам станции смешения нефти. Работы проведены за 70,3 часов без снижения режима перекачки нефти по МН Альметьевск — Куйбышев-2.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" работают в штатном режиме.