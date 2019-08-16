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Театр Культура

Василий Уриевский и Филипп Котов выйдут на сцену театра "Грань" в "Старшем сыне"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре в Новокуйбышевске на сцене театра-студии "Грань" в спектакле "Старший сын" (16+) примут участие артисты Московского театра на Таганке.

Фото: Леонид Яньшин

7 и 8 сентября роль Владимира Бусыгина исполнит Василий Уриевский. А 9 и 10 сентября Сильву сыграет Филипп Котов.

Совместный проект Московского театра на Таганке и театра-студии "Грань" начался в сезоне 2018/2019 года. 2 ноября артист театра "Грань" Сергей Поздняков вышел на сцену Таганки в роли Сильвы. В марте 2019 г. московская публика смогла увидеть в роли Нины актрису театра "Грань" Юлию Бокурадзе.

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