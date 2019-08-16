НКО Самарской области получат гранты на реализацию социальных проектов

В регионе стартовал прием заявок на получение грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов.

Конкурс на получение грантов объявлен на основании решения губернатора Дмитрия Азарова постановлением областного правительства.

По количеству зарегистрированных СОНКО наш регион находится на 3 месте в ПФО после республик Татарстан и Башкортостан. На территории области действует более 4,5 тыс. некоммерческих организаций разного профиля, которые занимаются социальной защитой инвалидов и сирот, развитием благотворительности и добровольчества, правовым просвещением населения, развитием массового спорта, профилактикой алкоголизма и наркомании, реализацией экологических, культурных, образовательных проектов.

По данным Минэкономразвития России, Самарская область заняла 2 место по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, а также в сфере образования, уступив только городу Москва. Кроме того, регион вошел в пятерку лидеров по количеству социально ориентированных НКО, предоставляющих услуги населению в сфере культуры.

Традиционно успешно самарские НКО также участвуют и в конкурсах президентских грантов. Во время очередной встречи с победителями этого конкурса в конце 2018 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заверил представителей СОНКО, что правительство области готово помогать неравнодушным гражданам в работе по реализации проектов, а также предложил поделиться проблемами, которые их волнуют, чтобы вместе найти способы их решения.

Представителями СОНКО, в том числе, было отмечено, что важно сохранить региональный конкурс социальных проектов, который на тот момент не проводился уже в течение двух лет. По итогам данной встречи губернатором было принято решение возобновить проведение конкурса социальных проектов СОНКО с общим объемом финансирования проектов — победителей 30 млн руб. ежегодно. Важно отметить, что это максимальный объем средств по сравнению с 2011–2016 гг., когда на аналогичные конкурсы выделялось до 10 млн рублей.

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал с 9 августа и продлится до 13 сентября 2019 года. Максимально возможный размер бюджетного гранта победителям составляет 850 тысяч рублей по всем номинациям, кроме вида деятельности "Развитие институтов гражданского общества, ресурсная поддержка СОНКО", по которому можно получить до 1,7 млн рублей.

Гранты предоставляются организациям на реализацию социальных проектов по следующим видам деятельности:

— поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

— социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

— защита семьи, материнства, отцовства и детства;

— охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

— поддержка проектов в области культуры и искусства;

— охрана окружающей среды и защита животных;

— развитие институтов гражданского общества, ресурсная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

— благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).

При определении тематики направлений социальных проектов, на которые могут быть поданы заявки СОНКО, особый акцент сделан на необходимости вовлечения некоммерческого сектора в реализацию национальных проектов. При этом, прежде всего, речь идет о таких национальных проектах, как "Здравоохранение", "Демография", "Образование", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Экология".