АвтоВАЗ опроверг сообщение об отзыве 11 тыс. автомобилей Lada Granta

АвтоВАЗ опроверг отзыв более 11 тыс. автомобилей Lada Granta для замены дефекта указателей поворота, пишет rbc.ru.

В АвтоВАЗе заявили, что сообщения об отзыве автомобилей не соответствуют действительности. "Речь идет о сервисной кампании, когда во время очередного планового визита к дилеру клиентам будут проверены отдельные элементы и заменены бесплатно в случае необходимости. Бросать все и ехать к дилеру нет необходимости", — заявили на АвтоВАЗе.

В пресс-службе компании напомнили, что все объявления об отзывных кампаниях публикуются на сайте Росстандарта.

Ранее в Сети появилась информация, что автогигант отзывает 11157 автомобилей Lada Granta, которые были отгружены с 1 февраля по 31 марта 2019 года.