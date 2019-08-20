В Самаре покажут балет Бориса Эйфмана "Братья Карамазовы"

В четверг, 22 августа, в 19:30 в "КиноВертикали" представят балет Бориса Эйфмана "Братья Карамазовы" (12+).

Российский хореограф кардинально переработал свой собственный спектакль "Карамазовы", поставленный в 1995 г. по роману Федора Достоевского.

"Братья Карамазовы" - современное сценическое произведение, поднимающее извечные "проклятые" вопросы. Хореограф сочинил балет о богоборчестве и богоискательстве, безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

"Роман "Братья Карамазовы" - итог творческого пути Достоевского, вершина философских поисков титанического мятущегося ума. На протяжении двух десятилетий, наблюдая за ходом новейшей истории нашей страны, я не переставал убеждаться в вечной актуальности этого произведения, ставшего духовным завещанием писателя", - говорит Борис Эйфман. - Расширяя возможности языка тела как средства познания внутреннего мира человека, мы представляем свое видение основных идей романа".