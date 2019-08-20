Тольяттинское пассажирское АТП №3 стало участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"

На сегодня 65 предприятий Самарской области подали заявки на участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". До конца 2019 г. в программу планируется включить 55 региональных компаний.

До конца 2024 г. - 250. Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3" стало 40-м по счету предприятием, включенным в проект.

Очный отбор несколькими днями ранее был проведен экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

Отметим, что Тольяттинское ПАТП №3 - единственное в городе муниципальное предприятие, которое занимается автобусными пассажирскими перевозками. Парк машин в 300 единиц изрядно обветшал: замены требуют 80 из них. В планах руководства - оснастить большинство автобусов газовым оборудованием, так как это экономичнее и экологичнее. Часть стратегических задач решили выполнить, став участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". При этом речь идет не о вливании бюджетных денег, а о помощи в повышении производительности труда и создании бережливого производства. В течение трех месяцев со дня вступления в программу эксперты-практики ФЦК и РЦК проанализируют ситуацию на предприятии и разработают план действий. Обучат сотрудников организации, чтобы те смогли в следующие три месяца реализовать пилотный проект.

"Мы благодарим предприятие за принятие решения об участии в проекте, - сказал руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин в день очного отбора. - Это первый шаг для тех, кто желает вступить в программу по повышению производительности труда. После обсуждения с руководством АТП структуры проекта и путей его реализации мы осмотрели производственный поток. Комиссии он показался интересным и перспективным в плане проведения улучшений. Предприятие заинтересовано в развитии помещений для повышения эффективности работы и производительности труда".

Отбор предприятий, подавших заявки на участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", продолжается. До конца этой недели экспертами ФЦК и РЦК будут проведены очные осмотры и отборы еще на четырех предприятиях региона.

Напомним основные критерии отбора участников нацпроекта: принадлежность к пяти базовым несырьевым отраслям (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство), объем годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, доля иностранного капитала - не более 25%.

Кроме того, предприятия-участники могут претендовать на получение различных мер поддержки, в числе которых - льготное финансирование. Например, Фонд развития промышленности может выдать заем до 300 млн рублей на срок до пяти лет под 1% годовых. Обязательным условием получения такого целевого займа является заключение экспертов ФЦК о создании на предприятии новой производственной системы и использовании внутренних резервов в достаточной мере.