"СамАрт" озвучил планы на новый сезон

Театр "СамАрт" откроет свой 89-й сезон Днем знаний: 31 августа и 1 сентября пройдет праздничная программа, приуроченная к началу учебного года. Зрители увидят одну из последних премьер театра - музыкальную сказку "Храбрый заяц" по С.Михалкову.

С 15 по 20 сентября "СамАрт" проводит XIV Всероссийский фестиваль-лабораторию театров для детей и молодежи "Золотая Репка". "Золотая Репка" этого года держит курс на разнообразие видов театра: инклюзивный, пластический, визуальный, психологический и другие. В фестивале примут участие 12 коллективов, в том числе из Франции и Дании.

"В этом сезоне мы уже начали подготовку к следующему - в 2020 году "СамАрту" исполнится 90 лет. В ближайшее время зрители увидят и "Горе от ума", и "Иванова", и "Трехгрошовую оперу". Для нас сейчас главное - это освоение новой сцены, пристройка, звучание артистов, всех акустических систем. Мы как будто пошли в первый класс", - говорит Сергей Соколов.

На новой сцене, которая открылась в сентябре 2018 г., продолжится работа над спектаклями "Иванов" (режиссер Анатолий Праудин) и "Трехгрошовая опера" (режиссер Доминик Бюттнер). Планируется, что премьерные показы "Иванова" пройдут 1, 2, 3 октября, а пьесы Брехта - 12, 13, 14 декабря.

К новому году "СамАрт" готовит сказки "Волшебное кольцо" и "Красавица и Чудовище", которые поставлены в рамках федерального проекта "Театр - детям".

Во второй половине сезона театр планирует перенести на новую сцену легендарные спектакли "Бумбараш" и "Мамаша Кураж".

Художественный руководитель театра "СамАрт", заслуженный артист Самарской области Павел Маркелов подчеркнул: "Планы у нас амбициозные. Сейчас мы выходим на завершающий этап работы над пьесой "Иванов", которую начали четыре года назад. Затем пускаемся в музыкальную, зрелищную историю, пробуем новую сцену в ее мюзикловом звучании - это совместный с немецкой стороной проект "Трехгрошовая опера". Любая площадка требует приспособления, и мы пока не представляем себе всех достоинств и возможных сложностей новой сцены. Процесс творческий, мы ищем и пробуем".

В рамках нацпроекта "Культура" в мае 2020 г. начнется реконструкция 3-й очереди здания "СамАрта" - здания кинотеатра "Тимуровец". Также национальный проект позволит продолжить модернизацию второго пускового комплекса театра, включающего в себя новую сцену.