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ТЭК Экономика и бизнес

В Самаре открылась конференция АО "Гипровостокнефть"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Напомним, конференция проходит уже четвертый год. И четвертый год подряд организаторы предлагают всем желающим присоединиться к конференции в режиме онлайн.

 

Трансляция события будет проводиться на сайте института http://www.gipvn.ru и на портале ВолгаНьюс.

Заочным участником мероприятия можно стать и с помощью мобильного приложения. Установив программу на любой гаджет, пользователь сможет познакомиться с программой и задать вопросы спикерам.

Скачать мобильное приложение "Конференция Гипровостокнефть" можно в AppStore и Google Play. Для авторизации система может потребовать ввести электронный адрес пользователя.

Всю дополнительную информацию по мобильному приложению и трансляции можно будет найти на сайте организатора на странице мероприятия http://gipvn.ru/konf/k2019/.

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