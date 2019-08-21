Театр "Грань" представит в августе предпоказы нового спектакля "Рождество: начало пути"

В новокуйбышевском театре "Грань" 24 и 25 августа пройдут предпремьерные показы спектакля "Рождество: Начало пути". Срежиссировал постановку Денис Бокурадзе.

Помимо него над инсценировкой работали Александр Игнашев, Елена Прокопенко и Алиса Якиманская.

Художником по костюмам выступила Урсула Берг. Именно она взяла Гран-при на последних Поволжских сезонах Александра Васильева. Ее работы, представленные на конкурсе, и будут использованы в новой постановке. Урсула Берг занималась также и хореографией в спектакле "Рождество: Начала пути".

Предпремьерные показы пройдут 24 и 25 августа, в 16:00 и в 19:00.